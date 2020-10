Sette positivi nell'Under 21, contro l'Irlanda ci sarà l'Under 20. Il ct Nicolato: "Ci spiace molto"

vedi letture

L'Under 21 domani a Pisa non scenderà in campo nella sfida contro i pari età dell'Irlanda valida per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Una decisione presa dalla FIGC in virtù dei sette positivi emersi nel gruppo squadra negli ultimi giorni

“Ci spiace molto – dichiara il tecnico della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato – abbiamo percorso ogni strada possibile in una situazione molto complessa. Sono orgoglioso del mio staff e dei miei giocatori, il loro comportamento e il loro senso di responsabilità mi gratificano molto più di una vittoria”.

“La situazione particolare non ci trova impreparati - aggiunge il coordinatore delle Nazionali Giovanili Maurizio Viscidi – grazie alla sinergia fra Nicolato e Bollini e del Club Italia in generale. I giocatori che andranno in campo hanno comunque qualità importanti, anche se al momento difettano di esperienza e di amalgama”.

Domani sulla panchina della Nazionale Under 21 siederà per la prima volta Alberto Bollini: “In una situazione di emergenza – sottolinea - questo gruppo si è comportato in maniera esemplare e con grande professionalità. E’ chiaro che aumentano le responsabilità perché io e lo staff siamo in sostituzione di Paolo Nicolato, con cui ho una sinergia quotidiana insieme al coordinatore Viscidi. Cercheremo di fare il massimo, dando il meglio di noi in una gara così prestigiosa e importante”.