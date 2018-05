Sette squadre per tre giornate. Il calendario della volata salvezza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A tre giornate dalla conclusione del campionato, si fa sempre più interessante la volata salvezza, con sette squadre ancora in lotta per non retrocedere. Dopo il Benevento, già retrocesso, potrebbe essere il momento dell'Hellas Verona, mentre Crotone e Sassuolo con le ultime prestazioni hanno fatto passi da gigante in classifica e verso la salvezza. Andiamo dunque a vedere il calendario di Crotone, SPAL, Chievo, Cagliari, Udinese e Sassuolo. Questo, nel dettaglio il prossimo percorso delle squadre:

SASSUOLO (37 punti) - La squadra di Iachini in questo momento è quella più in alto in classifica ma col calendario più complicato nell'ultima parte di stagione. Domenica c'è la Sampdoria, poi Inter e Roma, che certamente saranno ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

UDINESE (34 punti) - Dopo undici sconfitte consecutive, la cura Tudor ha restituito un punto all'Udinese, che ha rischiato grosso con il Benevento ma alla fine è riuscita a ottenere un punto. Domenica c'è l'Inter prima delle due sfide sicuramente più abbordabili con Verona e Bologna.

CROTONE (34 punti) - Sei punti d'oro contro Sassuolo e Udinese, i pitagorici vedono la salvezza davvero vicina. Ora c'è da chiudere il discorso nella sfida contro il Chievo Verona, prima delle proibitive sfide contro Lazio e Napoli. Un punto potrebbe bastare, ma vincendo la permanenza in Serie A sarebbe quasi matematica.

CAGLIARI (33 punti) - Roma, Fiorentina e Atalanta (tutte in corsa per Europa League e Champions) sono il proibitivo calendario per Lopez nelle ultime tre settimane di campionato. I sardi al momento sembrano una delle squadra più in difficoltà e serviranno davvero tre superprestazioni per riuscire a mettere un'altra squadra alle spalle.

SPAL (32 punti) - Nessuna alternativa alla vittoria contro il Benevento. Le ultime due saranno con Torino e Samp, il cui grado di difficoltà dipenderà dalla situazione della volata Europa League. In generale la situazione di calendario dei biancoazzurri appare molto molto promettente.

CHIEVO VERONA (31 punti) - Maran ha pagato per tutti, ora i veronesi sono costretti a vincere contro il Crotone per non cadere nella spirale della depressione. Sarà importante muovere la classifica anche prima delle ultime due gare contro Bologna e Benevento.

HELLAS VERONA (25 punti) - Sembra essere il momento dell'addio alla Serie A anche per Pecchia, penultimo in classifica e atteso da un trittico di sfide molto complicato contro Milan, Udinese e Juventus.

QUESTO NEL DETTAGLIO IL CALENDARIO DELLE ULTIME 3 GIORNATE:*

Sassuolo 37: Sampdoria, INTER, Roma.

Udinese 34: Inter, VERONA, Bologna.

Crotone 34: CHIEVO, Lazio, NAPOLI.

Cagliari 33: Roma, FIORENTINA, Atalanta.

SPAL 32: Benevento, TORINO, Sampdoria.

Chievo 31: Crotone, BOLOGNA, Benevento.

Verona 25: MILAN, Udinese, JUVENTUS.

* in maiuscolo le partite in trasferta