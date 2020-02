vedi letture

Sette vittorie, due sconfitte, un altro modulo. Così è cambiato il Barça con l'arrivo di Setién

Sette vittorie e due sconfitte. E' il ruolino di marcia del Barcellona da quando Quique Setién, manager classe '58, ha preso il posto di Ernesto Valverde, esonerato dopo il pareggio nel derby catalano contro l'Espanyol, la prima gara di questo 2020.

Dopo quella partita, e dopo aver provato a riportare in Spagna Xavi, la dirigenza catalana s'è affidata all'esperto manager di Santander, che nelle ultime due stagioni ha guidato il Betis Siviglia. E nella passata stagione ha già avuto modo di battere Gattuso, a San Siro, in una gara valida per la fase a gironi di Europa League.

"Da quando è arrivato Setien, il tempo medio di recupero palla del Barcellona s'è ridotto da undici a sei secondi", ha detto Gattuso che ha elogiato a più riprese il suo collega, rivelando di spiarlo già dai tempi del Las Palmas.

Ma come gioca il Barcellona? Anche a causa delle assenze, Quique Setién ha cambiato stile di gioco al suo Barcellona e anche modulo. Nell'ultima partita stravinta contro l'Eibar, la squadra catalana è scesa in campo con un 4-3-1-2 con Vidal a fare da raccordo tra centrocampo e attacco in fase di possesso. Il centrocampista cileno con l'arrivo del nuovo allenatore ha assunto un ruolo chiave: è lui infatti ad allargarsi a sinistra, per una squadra che si schiera col 4-4-2 quando sono gli avversari ad attaccare.

I numeri - Detto delle sette vittorie in nove gare, il Barcellona è una squadra che continua a concedere tante occasioni da rete agli avversari. Otto i gol subiti in nove partite dalla squadra catalana che anche contro l'Eibar, prima di stravincerla (risultato finale 5-0), ha concesso più di qualche occasione da rete agli avversari. Nello stesso lasso di tempo, 20 le reti realizzate dal Barcellona col nuovo allenatore. Leo Messi, anche in virtù dei 4 gol realizzati nell'ultimo turno, è al momento sia il miglior marcatore della squadra che della Liga.