Setti dà ragione a Juric sul mercato, il tecnico: "E' onesto, chiaro e attento ai conti"

Oggi il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, ha dato ragione a Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, che aveva espresso delle lamentele con la proprietà sul mercato gialloblù. "È stato intelligente, perché ha detto 'non posso più sentirlo questo che si lamenta' (ride, ndr). Non si tratta di accontentare me, io penso alla società. Avendo la possibilità di spendere venti milioni per tre o quattro giocatori cambia la storia, e questo non è successo. Il presidente è attento ai conti e fa bene. Noi come società dobbiamo competere con gli altri, che vanno avanti nell'allestimento della squadra. Poi il presidente è stato sincero e onesto. Con il Covid si sono persi soldi, che lui ha ritenuto di non poter mettere sul mercato. Ma io sto con lui su questo, perché è sempre stato chiaro".