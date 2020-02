Setti: "È la squadra più bella da quando sono presidente. Bravo Juric"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Verona si gode una squadra che sta andando al di là delle più rosee aspettative. Lo sa bene Maurizio Setti, che ai canali ufficiali del club ha parlato del grande cammino dei ragazzi di Juric: "Penso che questa sia la squadra più bella che abbia avuto sotto la mia presidenza e l'ho detto pure a Juric. Trasmette il senso di come debba essere una squadra di calcio a Verona. Il mister è stato bravissimo, perché oltre all'agonismo ha tirato fuori anche un bel gioco. È bello l'entusiasmo della città, in passato alcuni atteggiamenti non erano stati appropriati per questa piazza".