Settlement agreement e conti in regola: il piano del Milan per ripartire

Obiettivo Settlement agreement. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola conferma lo scenario che vi avevamo tratteggiato nella giornata di ieri, col Milan che - letta e accettata la decisione del TAS che ha sancito l'esclusione dei rossoneri dalle coppe europee il prossimo anno - adesso nei prossimi mesi vorrà stilare un piano per concordare il ritorno a pareggio di bilancio.

Non è una necessità impellente, perché quest'anno senza Europa il Milan sarà fuori dal monitoraggio dell'UEFA, ma vuole tornarci e per questo motivo durante la prossima stagione tratterà per ottenere un Settlement agreement (già negato al Milan cinese) con la Uefa, ovvero un patteggiamento per definire un piano di rientro a bilancio in tre o quattro anni.

Nessuna spesa folle, comunque. Perché già da questa estate il Milan vorrà cominciare a intraprendere la strada dei conti in regola e parte da un passivo che, nel bilancio che chiuderà ufficialmente domani, dovrebbe attestarsi tra gli 80 e i 100 milioni di euro.