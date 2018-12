© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sfida al suo passato per conquistare un futuro da protagonista. E' strana la vita di Davide Santon, ex 'bambino' (usando un termine tanto caro a José Mourinho) prodigio che mai è riuscito a conquistare spazio e considerazione ad altissimi livelli. In Inghilterra ha fatto bene a metà, poi il ritorno in nerazzurro che sembrava potergli aprire finalmente le porte della gloria. Invece l'Inter lo ha lasciato andare senza pensarci su due volte, con la Roma che lo accolto, atteso e all'occorrenza lanciato in campo. Come questa sera, alle 20.30. Santon sfida la sua vecchia squadra: in palio c'è un posto più o meno fisso da conquistare nella formazione capitolina.