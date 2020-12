Sfida al Real, cosa ha pensato? Gasperini: "Che peccato non giocare al Bernabeu..."

Il suo primo pensiero dopo aver pescato il Real? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro la Juventus ha risposto così: "Sincero? Che peccato non giocare al Bernabeu. Il prestigio di andare a giocare in questo stadio, come è successo a Liverpool o Amsterdam. Siamo calcando terreni di stadi prestigiosi in tutta Europa. Il Real da solo è per noi un motivo di grande prestigio, ma anche portare il Real a Bergamo".

