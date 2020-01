Sfida in campo, non sul mercato: Juve-Roma, da Zaniolo a Bernardeschi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Avversarie in campo, ma potenziali alleate sul mercato. Juventus e Roma si sfideranno domani sera, ma il calciomercato è tutta un'altra storia. E in vista dell'estate potrebbe riservare grandi affari tra i due club. Ne scrive La Stampa: i bianconeri seguono da tempo Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. Operazioni non semplici: il primo rinnoverà a breve e la Roma toglierà la clausola da 30 milioni di euro, il secondo ha costi molto alti e una collocazione tattica simile a Kulusevski.

C'è Bernardeschi. A sorpresa, nei discorsi tra le due società potrebbe rientrare il fantasista ex Fiorentina. In bianconero ha progressivamente perso spazio, alla Roma ha estimatori e potrebbe finirvi in un futuro non molto lontano. Nell'immediato, l'asse tra la Vecchia Signora e la Magica potrebbe invece riguardare Alessio Riccardi: la Juve punta infatti a chiudere per il talento classe 2001 già in questa sessione invernale.