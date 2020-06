Sfida Juve-Inter per Emerson Palmieri: Paratici studia la formula per il sorpasso

La Juventus studia la formula giusta per battere la concorrenza dell'Inter e acquistare Emerson Palmieri in vista della prossima stagione. I bianconeri vorrebbero riproporre al Chelsea, quanto accordato ai tempi dell'acquisto di Cuadrado, un prestito oneroso con obbligo di riscatto utile per aggirare la volontà dei Blues di non operare scambi per concludere l'operazione. L'esterno sa di essere fuori dai piani di Lampard e nell'anno dell'Europeo vuole potersi giocare le proprie carte. Paratici è pronto a muoversi appena sciolto il nodo legato a Pjanic e De Sciglio e alla trattativa con il Barcellona. Sempre guardandosi le spalle perché Conte è altrettanto interessato a trovare la strada giusta per arrivare al giocatore. A riportarlo è Tuttosport.