Sfida tra bomber alla Sardegna Arena: tra certezze e nuove scoperte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da una parte Leonardo Pavoletti, dall'altra Federico Santander. La sfida di domani pomeriggio alla Sardegna Arena vedrà di fronte due attaccanti che proveranno a decidere la partita tra Cagliari e Bologna, continuando a essere importanti per i rispettivi allenatori, soprattutto il secondo che si è sbloccato e ha contribuito in prima persona alle due vittorie dei felsinei contro Roma e Udinese. Il Ropero sta stupendo nelle ultime settimane e Filippo Inzaghi ha trovato quel giocatore che ci voleva nel suo reparto avanzato, capace di fare gol e di aiutare molto la squadra.

Pavoletti non è invece una nuova scoperta. Il centravanti del Cagliari ha già fatto vedere da tempo di cosa è capace e l'anno scorso è stato molto importante per la salvezza del club sardo. Sono però cinque le giornate senza gol per il bomber livornese e adesso che il Cagliari sta facendo molta fatica in zona gol, Rolando Maran ha bisogno di ritrovare le reti dell'ex Napoli. Santander da una parte, Pavoletti dall'altra: alla Sardegna Arena si aspettano tutti che siano loro i protagonisti.