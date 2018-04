SfidaScudetto - Juve-Napoli 17-3, Stadium mai espugnato dagli azzurri

La storia dice Juventus, ma il Napoli non ha intenzione di scendere in campo già sconfitto. E' in programma stasera la supersfida del 34esimo turno di Serie A tra la formazione di Max Allegri e quella di Maurizio Sarri, con l'Allianz Stadium che ospiterà ben tremila sostenitori partenopei. Proprio l'impianto torinese, da quando è stato costruito, ha sempre sorriso alla Vecchia Signora in occasione di incroci contro i campani. Sette partite disputate nel nuovo stadio tra le due squadre, sei di campionato e una di Coppa Italia, in cui ha trionfato sempre la compagine bianconera. Con un saldo di gol nettamente all'attivo: 17-3. Per il Napoli, dunque, sembra lontanissima l'ultima vittoria a Torino: era il 31 ottobre 2009, quando Hamsik con una doppietta e Datolo permisero agli azzurri di ribaltare il 2-0 bianconero iniziale. Ma era all'Olimpico di Torino e non allo Stadium, quello che ha finora sempre sorrido alla Juve.

Questi i confronti tra Juventus e Napoli allo Stadium:

1 apr 2012 - Juventus-Napoli 3-0 (53' Bonucci, 74' Vidal, 82' Quagliarella)

20 ottobre 2012 - Juventus-Napoli 2-0 (80' Caceres, 82' Pogba)

10 novembre 2013 - Juventus-Napoli 3-0 (2' Llorente, 74' Pirlo, 80' Pogba)

23 maggio 2015 - Juventus-Napoli 3-1 (13' Pereyra, 50' Lopez, 77' Sturaro, 90' rig. Pepe)

13 febbraio 2016 - Juventus-Napoli 1-0 (88' Zaza)

29 ottobre 2016 - Juventus-Napoli 2-1 (5' Bonucci, 9' Callejon, 70' Higuain)

28 febbraio 2017 - Coppa Italia - Juventus-Napoli 3-1 (36' Callejon, 45' rig. Dybala, 64' Higuain, 68' rig. Dybala)