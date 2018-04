SfidaScudetto - Vedi il Napoli e poi segni: Higuain s'esalta contro gli azzurri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gonzalo Higuain vede il Napoli e si esalta. Nessuna novità, perché il gol dell'ex è un classico e 'consuetudine' da sempre nel mondo del calcio quasi quanto il cambio di casacca da un momento all'altro. E poco importa se poi si approda nella formazione rivale da una vita e anche più.

Perché il Pipita ha mostrato di avere le spalle abbastanza larghe per 'tradire' il passionale popolo partenopeo e sposare il progetto juventino, per rincorrere quelle vittorie che gli mancavano senza doversi confrontare continuamente col presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Quello che ha indicato un anno fa al San Paolo dopo una sua rete al Napoli, in occasione del primo ritorno nell'impianto campano dopo l'addio al club che lo prelevò dal Real Madrid, e che ha cercato con lo sguardo lo scorso 1° dicembre a Fuorigrotta a causa di vecchie ruggini.

Il Pipita, dunque, ha il piede caldo quando sfida il Napoli: sono finora cinque i gol contro la sua vecchia formazione in cinque gare giocate. Sempre a segno l'argentino, tranne in un'occasione: era il 30esimo turno dello scorso campionato e l'ex merengue non riuscì a fare gol, ma tre giorni dopo - in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia - si riscattò con due marcature. Max Allegri, per la formazione di stasera, non potrà non tenere in conto questo conto aperto che Gonzalo ha col Napoli.

29 ottobre 2016 - Juventus-Napoli 2-1, gol di Higuain al 70'

18 febbraio 2017 - Coppa Italia - Juventus-Napoli 3-1, gol di Higuain al 64'

2 aprile 2017 - Napoli-Juventus 1-1

5 aprile 2017 - Coppa Italia - Napoli-Juventus 3-2, gol ql 32' e 59'

1 dicembre 2017 - Napoli-Juventus, gol di Higuain al 13'