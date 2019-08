Sfogo social per Despodov: "Sono del Cagliari, basta speculazioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Resta in bilico il futuro dell'esterno d'attacco del Cagliari, Kiril Despodov. Lo stesso bulgaro classe '96 ha voluto fare chiarezza attraverso i suoi canali social dopo i rumors sul suo presunto "no" al Crotone. Questo il suo ultimo post su Facebook: “Cari amici, viste tutte le speculazioni che sono apparse dai media sul mio futuro, vorrei ribadire che continuo ad essere un calciatore del Cagliari. Tutto ciò che leggete è frutto di voci e informazioni non confermate. Io continuo ad allenarmi duramente con la squadra e lavorare sodo per migliorare la mia forma fisica e la mia crescita. Chiedo quindi ai media e ai tifosi di evitare nuove speculazioni fino a quando non ci saranno informazioni ufficiali sul mio futuro”, le sue parole.