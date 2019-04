Sfortuna e applausi: Chiesa come CR7, avversario acclamato allo Stadium

© foto di Giacomo Morini

Due legni: palo e traversa, per accontentare tutti. L'azione dell'1-0, gli applausi dello Stadium, la sconfitta: c'è stato un po' di tutto, di sicuro tanto Federico Chiesa, nel 2-1 della Juventus alla Fiorentina. C'è stato tanto di Chiesa in una Fiorentina combattiva e mai doma, nel giorno della festa scudetto dei bianconeri. I cui tifosi, comunque, hanno riservato un'accoglienza speciale per il 25 viola. Spesso fischiato ingenerosamente, in giro per l'Italia, per quella nomea di tuffatore che ormai qualcuno gli ha affibbiato. Altri lo vedono come predestinato, comunque come sicuro campione del domani. Su cui vuole mettere le mani la Juventus, non da oggi. Fu una standing ovation, dopo il gol più bello del 2018, a convincere Cristiano Ronaldo. Gli applausi dello stadio della Juve che effetto avranno avuto sul giovane Federico?