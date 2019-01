Sgambetti, disturbo e interesse reale. Le big d'Italia e un solito gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Interessamenti o azioni di disturbo. Offerte o inversioni a u per far spendere contanti pesanti all'avversaria di turno. E' la legge non scritta del mercato, dove ogni club non vuol tenere segreto il nome e l'obiettivo a caso. Il perché è presto spiegato: una volta seguito il giocatore A, la società X non vuole farlo sapere. Perché quella Y è pronta a far sapere il suo interesse e, sebbene sia interessata al giocatore B, a sua volta sotto traccia, fa filtrare il suo nome sul mercato. Così il club Z, dove milita il giocatore A, invece di chiedere una cifra, alza la richiesta perché aumenta la domanda.

Sostituite adesso Juventus e Napoli con X e Y, e via discorrendo al posto di A e B l'obiettivo di mercato di turno. I bianconeri sono realmente interessati a Christian Kouame del Genoa? Si sono visti col Grifone ed è spuntato il tentativo di sgambetto agli azzurri. Come dire: "occhio, perché se mollate, ci siamo anche noi". Così il Grifone e i suoi conti gongolano e il Napoli deve spendere di più. Quel che succede viceversa, tra Juventus e Napoli, per Christian Romero, e pure qui sorride chi vende, nel caso specifico sempre il club ligure.

Accade in ogni mercato, è successo e accadrà sempre. Sgambetti e volontà di infastidire o di svuotare i portafogli delle avversarie dirette in campionato. Poi ci sono altri casi, s'intende. Quelli di Nicolò Barella o di Federico Chiesa, per esempio. Dove non si tratta di disturbo o di cercare di sfruttare l'inciampo, ma di convincere la società cedente, Cagliari e Fiorentina nei casi specifici, a suon di milioni e possibili contropartite. Fino a centrare l'obiettivo, stavolta davvero.