Shakespeare allontana la Roma: "Nessuna offerta per Mahrez"

Mentre a Roma il nome di Riyad Mahrez si fa sempre più caldo per quanto riguarda il mercato dei giallorossi, da Leicester arrivano dichiarazioni tutt'altro che rassicuranti. "Riyad è tornato ad allenarsi da due settimane - ha spiegato il tecnico delle Foxes Craig Shakespeare - e lo vedo assolutamente coinvolto nel nostro progetto. I rumors di mercato sono inevitabili nel mondo del calcio, ma ad oggi non ci sono offerte ufficiali per lui e di conseguenza non ci sono decisioni da prendere".