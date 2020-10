Shakhtar, Castro: "Inter una delle migliori al mondo. Dopo il Real avevo già scelto la formazione"

Il tecnico dello Shakhtar Donetsk Luis Castro ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 di Kiev contro l'Inter nella seconda giornata di Champions League: "Subito dopo la partita di Madrid, ho deciso che contro l'Inter sarebbe stata la stessa squadra. Dobbiamo essere sempre corretti nel calcio e incoraggiare i giocatori. Una cosa è mettere la stessa rosa, un'altra è giocare la stessa partita. Era molto importante fare la stessa partita convincente fatta con il Real Madrid. Tra una partita e l'altra non è successo niente ai giocatori, stavano bene quindi ho giocato con gli stessi. Il risultato della nostra partita con l'Inter è stato diverso, ma l'aspetto principale è stato giocare sulla difensiva".

Perché la squadra oggi fatto meglio rispetto alla partita di Europa League?

"Nella partita di Europa League non abbiamo difeso nel migliore dei modi. Dovevamo coprire Lukaku e Martinez, che passano dalle fasce. Abbiamo provato a spezzare questi automatismi. Nel gioco devi leggere tutto e correggere i tuoi errori. Nella semifinale di Europa League abbiamo avuto una grande delusione. Dovevamo rialzarci, alzare la testa e andare avanti. Era necessario costruire una gerarchia tra difesa e attacco. L'Inter è una delle migliori squadre al mondo con un attacco fantastico. Sarà difficile per qualsiasi squadra giocare contro loro. Bondar e Khocholava hanno giocato alla grande, hanno rispettato il piano di gioco e mantenuto alta la linea di difesa. Il Real Madrid ci ha aperto più spazi. L'Inter ci ha portato a fare questi errori. Ma sono contento di come hanno giocato contro attaccanti come Lukaku e Martinez. Ai giocatori dico sempre che se non puoi vincere, bisogna almeno non perdere. Lo Shakhtar sta attraversando momenti difficili in questo momento: un gran numero di partite di fila, un pesante recupero di giocatori. Abbiamo iniziato la nuova stagione tre giorni dopo l'ultima. È molto difficile, avevamo bisogno di più riposo. Ora la squadra si sta riprendendo, speriamo di poter continuare su questa strada. È molto difficile pianificare qualsiasi cosa con in mente il Coronavirus".