Shakhtar Donetsk, Ferreyra: "Pronti per la Roma, speriamo di fare bene"

La doppietta realizzata in campionato deve mettere in guardia la Roma, che dovrà limitare un Facundo Ferreyra in formissima martedì sera. Questa la sua analisi dopo la gara di campionato: "Sono contento per la doppietta, spero di diventare capocannoniere ma sono più importanti le vittorie in campionato e in Coppa d'Ucraina. Fonseca si fida di me e lo ringrazio, mi lascia spesso in campo così posso segnare gol e aiutare il club a raggiungere gli obiettivi. Ora ci prepareremo per la Roma, sappiamo quanto sia forte ma credo nella mia squadra. È importante terminare la partita senza subire gol. Siamo pronti, speriamo di giocare un buon calcio", le parole del fantasista dello Shakhtar Donetsk.