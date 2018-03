Shakhtar Donetsk, Fonseca: "La partita con la Roma è fondamentale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Paulo Fonseca, tecnico dello Shakhtar Donetsk, è intervenuto in conferenza stampa dopo il 3-0 rifilato al Vorskla. Ecco quanto sintetizzato da VoceGiallorossa.it: "Risparmiare i giocatori dopo il 2-0 in vista della Roma? Il 2-0 è un risultato molto pericoloso. I nostri avversari erano davvero forti e, se avessero segnato, si sarebbe complicato tutto e ho deciso di non rischiare. La partita contro la Roma sarà fondamentale ma non dimentichiamoci che l'obiettivo principale è il campionato. È stato importante battere i terzi in classifica, la priorità era la partita contro il Vorskla, adesso possiamo pensare alla Roma", riporta il sito ufficiale dello Shakhtar Donetsk.