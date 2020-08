Shakhtar Donetsk, Severino: "Inter club top, per me la finale sarebbe un grande regalo"

Nel giorno del suo 37esimo compleanno, il vice allenatore dello Shakhtar Donetsk Vitor Severino ha parato ai canali ufficiali del club ucraino, toccando anche l’argomento Europa League e la semifinale che la sua squadra giocherà domani contro l’Inter: “Abbiamo la possibilità di lottare per un trofeo internazionale ed è una cosa che ci rende molto felici. Tutti stanno dando il massimo, tutti i calciatori sono davvero concentrati, proprio come lo staff tecnico e gli analisti. Stiamo lavorando al massimo per raggiungere la finale, penso che sarebbe un grande traguardo non solo per me, ma per tutti noi e per tutti quelli che rappresentano lo Shakhtar”.

Sull’Inter: “È una squadra molto forte, con un allenatore eccellente e grandi giocatori. Loro partecipano costantemente alle competizioni europee e rappresentano un campionato top come la Serie A. Sappiamo anche che la maggiore caratteristica dei club italiani, in particolare delle squadre allenate da Antonio Conte, è la loro eccellente organizzazione difensiva. A loro piace tenere molto la palla e aspettare che si aprano gli spazi. E poi con la qualità dei loro giocatori possono risultare davvero pericolosi in attacco. Lukaku, Lautaro, Moses, Eriksen, Sanchez e altri… È chiaro che questi giocatori hanno grandissimi qualità, quindi sarà una grande sfida per noi. Ho giocatore avuto metà del regalo per il mio compleanno, ovvero l’opportunità di preparare la squadra per la semifinale. Ora aspetto la seconda parte del regalo, non solo per me ma per tutti noi. Sarebbe un grande onore andare a Colonia e giocarci la finale. Daremo tutto per riuscirci”.