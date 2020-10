Shakhtar-Inter, Castro: "Difficile andare avanti con tutti questi assenti, il virus complica le cose"

vedi letture

Il virus mina le possibilità di tanti allenatori, anche di Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk: "Difficile portare avanti una stagione con tutti questi assenti a causa del virus - spiega alla vigilia della gara con l'Inter - per un allenatore scegliere è complicato, tanti giocatori accusano stanchezza, chi torna dalla quarantena non è immediatamente a disposizione. Il nostro gioco comunque non verrà influenzato dagli assenti, la nostra identità e il nostro equilibrio non verranno stravolti. Alcuni sono più rodati certo, ma daremo comunque il massimo con chi scenderà in campo"

Qui tutte le parole di Castro.