Shakhtar, la stellina Solomon: "Inter, vogliamo almeno un pari. Lukaku? Una bestia, un mostro..."

vedi letture

Intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport' da Manor Solomon, esterno offensivo classe '99 dello Shakhtar Donetsk. "Questa Champions ci ha insegnato che nulla, proprio nulla, è impossibile: inutile cercare razionalità. Ora vogliamo almeno un pari", ha detto il calciatore israeliano.

Allo Shakhtar un pareggio potrebbe bastare per il passaggio del turno. Una missione non semplice, perché Lukaku nelle ultime partite ha confermato di essere in uno stato di forma straordinario: "Faremo di tutto per fermare Lukaku: è una bestia, un mostro. Se è in vena, inarrestabile. Ed è pure sottovalutato:dovrebbe essere considerato tra i più grandi nel suo ruolo. Quando l'Inter lo ha preso mi sono chiesto: perché il Manchester United si prova di uno così?"