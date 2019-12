Fonte: Dall'inviato allo Stadio Metalist, Kharkiv

Il tecnico dello Shakhtar Donetsk, Luis Castro, ha parlato prima della sfida contro l'Atalanta, in programma domani alle 18.55. "Noi sappiamo che passare il turno è molto importante, sia per noi che per l'Atalanta. Ci aspettiamo una gara molto difficile, molto interessante. La possibilità di passare è 50-50, si affrontano due squadre piene di ottimi giocatori. Sono convinto che ho già gli undici titolari, so già chi partirà dall’inizio".