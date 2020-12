Shakhtar, Matvijenko: "Occasioni non sfruttate ma difesa perfetta contro l'Inter"

In occasione del post partita di Inter-Shakhtar Donetsk è intervenuto il difensore ucraino Mykola Matvijenko. Queste le sue parole a Futbol 2: “Abbiamo avuto alcune buone occasioni nel corso della partita, sfortunatamente le abbiamo mancate e non siamo riusciti a segnare. Occorre sfruttare certe opportunità, non ne capitano molte contro squadre forti come appunto l’Inter. Per quanto riguarda l’assetto difensivo non abbiamo avuto difficoltà di adattarci a una linea a cinque dietro, Castro ci ha spiegato tutto. Ci è stato spiegato meticolosamente i movimenti che ogni giocatore era chiamato a fare, avevamo ben chiaro il modo in cui avremmo dovuto difendere e lo abbiamo fatto contro i nerazzurri”.