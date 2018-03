Shakhtar, Pyatov: "Bene il 1° tempo, molto peggio nella ripresa"

Fonte: Vocegiallorossa.it

Il sito ufficiale dello Shakhtar Donetsk riporta le parole di Andriy Pyatov, portiere del club ucraino, dopo la sconfitta incassata all'Olimpico contro la Roma: "Nel primo tempo abbiamo mantenuto il controllo della gara, giocando bene e cercando di creare delle occasioni in contropiede ma nella ripresa abbiamo giocato male, sbagliando molto e mancando di aggressività. Abbiamo concesso un gol evitabile, cercando di attuare il fuorigioco. Successivamente, era necessario buttarsi in avanti, prendendo dei rischi ma non ha funzionato. E non possiamo nemmeno prendercela con Ordets per l'espulsione. Dzeko era davanti a lui, da solo, e lui non poteva fare altro. Ora la delusione travolge tutto ma, in questa fase, qualcuno perde e qualcuno vince. Tra un paio di giorni analizzeremo bene tutto, traendo le nostre conclusioni. La nostra priorità rimane il campionato, oltre a vincere la coppa nazionale".