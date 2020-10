Shakthar Donetsk-Inter, le formazioni ufficiali: Young vince il ballottaggio. A destra torna Hakimi

Torna la Champions League e la prima squadra a scendere in campo per la seconda giornata della fase a gironi sarà l'Inter di Antonio Conte, avversaria di turno lo Shakhtar Donetsk. Poche sorprese per i due tecnici, con Antonio Conte che lascia a riposto Perisic e sceglie Ashley Young sulla sinistra. Dall'altra parte esordio Champions per Achraf Hakimi dopo esser stato costretto a saltare la prima contro il 'Gladbach. In difesa torna De Vrij dopo lo stop in campionato, davanti con Romelu Lukaku c'è Lautaro Martinez.

Queste le formazioni ufficiali della sfida fra Shakhtar e Inter:

SHAKHTAR (4-2-3-1): Trubin; Dodo, Khocholava, Bondar, Kornienko; Maycon, Marcos Antonio; Tete, Marlos, Solomon; Dentinho

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku