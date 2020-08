Shamrock Rovers, la Juve d'Irlanda battezzò Agnelli presidente e ora sfida il Milan

119 anni di vita, lo Shamrock Rovers è la squadra più vincente di Irlanda, paragonabile in un certo senso alla Juventus. 17 campionati e 25 coppe nazionali è il palmares dei biancoverdi a strisce orizzontali, divisa identica a quella del Celtic ma grazie alla donazione di una squadra nordirlandese, il Belfast Celtic. Prima, ovvero dalla fondazione al 1926, il biancoverde era a strisce verticali.

Una squadra che orgoglio nazionale poiché l'unica ad aver raggiunto una fase finale di una grande competizione europea. Storica la qualificazione alla fase a gironi di Europa League nel 2011-12. Spedizione terminata con 6 sconfitte in altrettante partite, in un raggruppamento con PAOK, Rubin Kazan e Tottenham.

La qualificazione fu sfiorata già l'anno prima, fino a quando gli irlandesi non hanno trovato al terzo turno preliminare un ostacolo insormontabile: la Juventus. Una partita speciale non solo per gli hoops ma anche per i bianconeri, poiché si trattava del vero e proprio battesimo ufficiale per Andrea Agnelli come presidente. L'attuale numero uno della Vecchia Signora iniziò un nuovo corso dopo il periodo poco fortunato con Giovanni Cobolli Gigli, Jean-Claude Blanc e Alessio Secco. Il nuovo board vide l'ingresso di Beppe Marotta e Fabio Paratici, che dopo l'ottimo lavoro alla Sampdoria fecero il grande salto in bianconero, portandosi dietro il tecnico Luigi Delneri. La partita d'andata, giocata il 29 luglio 2010 e valida per il terzo turno di qualificazione, vide i bianconeri vincere 2-0 con una doppietta di Amauri. Una settimana più tardi decise una rete di Alessandro Del Piero.

Col campionato irlandese che si disputa lungo l'anno solare, lo Shamrock Rovers ha il vantaggio di essere ben più rodato del Milan: nove le partite giocate in campionato e primo posto in classifica. L'attacco è il punto forte della squadra, con la coppia formata da Graham Burke e Jack Byrne (quest'ultimo unico nel giro della nazionale irlandese) che ha realizzato 9 delle 20 reti complessive. C'è anche la seconda squadra, che milita nel torneo cadetto (settima su 10). L'allenatore, Steven Bradley, ha soli 35 anni ed è in carica dal 2016 ed era presente, da giocatore, alla storica sfida contro la Juve.

Nel turno precedente di Europa League lo Shamrock Rovers ha avuto la meglio dei finlandesi dell'Ilves Tampere, dopo un'infinita sequenza di rigori (ne sono stati battuti 26) dopo che l'incontro era terminato 2-2. Gioca le partite casalinghe a Tallaght, a sud di Dublino, in un impanto da 8mila spettatori.