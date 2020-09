Shamrock Rovers-Milan, formazioni ufficiali: Ibra c'è, panchina per Brahim e Tonali

vedi letture

Ecco la formazione del Milan contro lo Shamrock Rovers, con i rossoneri stasera alla prima uscita ufficiale. Ricordiamo che si gioca in partita secca, chi vince avanza al terzo turno di qualificazione di Europa League dove affronterà la vincente di Bodo/Glimt-Zalgiris Vilnius.

Tutto secondo previsioni, anche considerate le scelte obbligate di Stefano Pioli. Tante, troppe assenze in avanti ed ecco il belga Saelemaekers preferito a Brahim Diaz e impiegato come esterno offensivo d'attacco a sinistra. Panchina per Tonali. Tribuna per Antonio Donnarumma e Daniel Maldini.

SHAMROCK ROVERS (3-5-2): Mannus; O'Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O'Neill, J. Byrne, Farrugia; Burke, Greene. A disp. Pohls, Marshall, Watts, Kavanagh, Callan, Williams, Oluwa. All. Bradley.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. A disp. Tatarusanu, Tonali, Brahim Diaz, Colombo, Krunic, Duarte, Laxalt.

ARBITRO: Farkas (Ungheria)

ASSISTENTI: Szert e Vigh-tarsonyi (Ungheria)

IV UOMO: Karako (Ungheria)