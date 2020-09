Shamrock Rovers, striscione ironico sul futuro di Ibra: "Se vuoi, qui assumono!"

Serie di striscioni ironici da parte dello Shamrock Rovers in vista della partita di questa sera contro il Milan. Al Tallaght Stadium, grazie anche alla collaborazione con la nota società di scommesse Paddy Power sono stati affissi degli striscioni che prendono in giro Ibrahimovic e l'Italia in generale. Tra gli striscioni posti, in particolare, vi è quello rivolto a Ibrahimovic che recita: "Zlatan vuoi un trasferimento? Stanno assumendo" oppure "Metteremo l'ananas sulla nostra pizza" o ancora "tornate a casa sulle vostre macchine sexy".