Shevchenko: "Milan nel cuore, voglio tornare come allenatore: è uno dei miei obiettivi"

Andriy Shevchenko, ex campione rossonero, parla dei tempi andati in diretta su Instagram con Carlo Pellegatti, non nascondendo la voglia di tornare al Milan in un'altra veste in futuro: "Un giorno voglio tornare al Milan come allenatore. Il Milan sempre nel mio cuore, ho un grande affetto per i suoi tifosi. Vediamo quando e se succederà, ma uno dei miei obiettivi è tornare in rossonero come allenatore. Io però adesso penso solo all'Ucraina, sono concentrato solo sulla nazionale".