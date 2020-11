Shevchenko su Ibrahimovic: "Con lui tutto è possibile. Il Milan gli rinnovi il contratto"

vedi letture

Andriy Shevchenko, storico ex campione del Milan e attuale ct della Nazionale ucraina, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ripartendo da Ibrahimovic: "Sta facendo cose incredibili alla sua età. Con lui il Milan non può che crescere. Mi fa piacere che stia eguagliando alcuni dei miei record in rossonero. Il Milan è sempre nel mio cuore e i momenti d'oro del club mi rendono contento". Sulla lotta scudetto: "Per come sta andando adesso certo che può lottare. Forse è presto per dirlo e bisogna tenere i piedi per terra ma questa squadra ha lo spirito giusto". Sul rinnovo dello svedese ha aggiunto: "Visto quello che sta facendo, mi fiderei di lui. Può giocare quanto vuole se ha le motivazioni per farlo". Infine sulla possibilità che torni in Nazionale: "Se lui volesse, lo chiamerei subito".