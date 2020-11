Show del 'Gladbach a Kiev, al 45' è 4-0 su uno Shakhtar irriconoscibile. E l'Inter sorride

Un risultato che può far sorridere l'Inter sta maturando a Kiev, nella sfida tra Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach. La squadra di Marco Rose, appaiata in classifica ai nerazzurri a quota 2, è in vantaggio per 4-0 sugli ucraini (4 punti in classifica) al termine dei primi 45' grazie alla doppietta di Plea, al tiro di Kramer deviato da Bondar e a Bensebaini. La squadra di Conte ora è chiamata a centrare l'impresa a Madrid per evitare di ritrovarsi in ultima posizione al giro di boa del girone. Nell'altra sfida in corso, 1-1 tra Lokomotiv Mosca e Atletico Madrid: sblocca Gimenez, pareggia Miranchuk su rigore.