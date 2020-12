Show della Roma al Dall'Ara, battuto il Bologna 5-1: le reti tutte nel primo tempo

Show della Roma dal Dall'Ara, battuto il Bologna 5-1. Le reti tutte nel primo tempo: dopo l'autogol di Poli, sono arrivate le reti di Dzeko, Pellegrini, Veretout e Mkhitaryan. L'autogol di Cristante aveva illuso il Bologna di poter riaprire la partita.

Le scelte iniziali - Mihajlovic sceglie il giovane Rovaglia fra i pali, mentre Mbaye prende il posto di Hickey, lasciato a casa a scopo precauzionale in attesa del nuovo tampone. Nella Roma c'è Cristante in difesa, davanti Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Dzeko.

Autogol di Poli, Roma subito in vantaggio - Dopo neanche 5 minuti la Roma passa in vantaggio grazie all'autogol di Poli. Il centrocampista del Bologna, nel tentativo di anticipare Dzeko, manda il pallone alle spalle di Rovaglia.

Raddoppio firmato Dzeko - Passano 5 minuti e la Roma raddoppia, questa volta il gol è tutto di Dzeko. Gran palla di Pellegrini, il bosniaco si libera con troppa facilità di Danilo e trova il raddoppio.

Dilaga la Roma, a segno anche Pellegrini - La squadra di Fonseca segna ancora, questa volta con Pellegrini: palla stupenda di Spinazzola, Pellegrini taglia la difesa del Bologna come un coltello nel burro, si presenta al limite dell'area di rigore a batte ancora una volta Ravaglia.

Autogol di Cristante, il Bologna prova a riaprirla - Dopo il possibile colpo del ko, con Dzeko che non trova lo specchio da ottima posizione, il Bologna accorcia. Barrow mette in mezzo un pallone dove non c'è nessuno dei suoi compagni. La palla però viene toccata da Cristante che beffa così Pau Lopez.

Poker giallorosso, a segno Veretout - La Roma segna ancora, questa volta con Jorda Veretout. Azione spettacolare della Roma: Pellegrini tocca per Mkhitaryan, l'armeno serve Veretout sulla corsa ed il francese, con un tocco preciso sul primo palo, batte ancora una volta Ravaglia.

Manita giallorossa, anche Mkhitaryan sul tabellino dei marcatori - Primo tempo da urlo per la Roma che trova anche il quinto gol. Cavalcata di Karsdorp sulla fascia destra, Mbaye non riesce a tenere il passo e l'esterno della Roma può appoggiare all'indietro in zona centrale dove Mkhitaryan deve solo girare in porta con un bel tiro al volo.

Tre gol annullati nella ripresa - Anche nel secondo tempo le emozioni non mancano. Il VAR annulla tre reti per fuorigioco, due al Bologna (Barrow e Nico Dominguez) e una alla Roma (Pellegrini).

Il palo ferma Mayoral - Nel finale Borja Mayoral, entrato al posto di Dzeko, ha l'occasione per segnare il sesto gol della Roma. Lo spagnolo scappa sul lancio di Karsdorp, salta anche Ravaglia e calcia dal limite dell'area: il pallone, con la porta sguarnita, si stampa sul paolo. Lo spagnolo, qualche minuto più tardi, ci riprova ma viene fermato bene da Ravaglia.

Il VAR toglie il rosso a Dominguez - L'ultima emozione della gara la regala il VAR. Dominguez entra in maniera scomposta su Villar, l'arbitro non ha dubbi e mostra il rosso salvo poi correggere il tiro (solo cartellino giallo) una volta visto l'intervento al monitor. Dalle immagini appare chiaro che Dominguez entra in maniera scomposta ma non tocca Villar. È l'ultima emozione della gara, la Roma sbanca il Dall'Ara: finisce 5-1 in favore dei giallorossi.