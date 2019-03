Show Lazio, segna anche Lulic. Poker su schema da angolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quarto gol della Lazio nella sfida interna contro il Parma: molto bello lo schema messo in campo dalla formazione di Simone Inzaghi direttamente su calcio piazzato. Luis Alberto mette la palla forte e al centro per l'accorrente Lulic, che non la stoppa neanche e conclude a girare sul secondo palo, imprimendo alla palla una traiettoria stranissima che beffa per la quarta volta Sepe a pochi minuti dal rientro negli spogliatoi.