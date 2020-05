Sì agli allenamenti collettivi, dopo il via libera la commissione FIGC riscrive il protocollo

Il via libera di ieri sera apre le porte alla possibilità di allenamenti collettivi per le squadre della Serie A. Un ok condizionato e con diverse limitazioni, ma che fa almeno ben sperare il calcio per quanto riguarda il futuro immediato. Oggi, scrive il Corriere dello Sport, la commissione medica FIGC si metterà al lavoro per redigere un protocollo definitivo, che tenga conto dei rilievi mossi dal Comitato Tecnico Scientifico, rispetto a un impianto complessivo giudicato valido dagli scienziati.