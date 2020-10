Si aspetta rinforzi a gennaio? Fonseca: "Vedremo, ora non possiamo gestirci diversamente"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato di eventuali innesti nel mercato di gennaio: "Vedremo, in questo momento non possiamo gestirci diversamente perché ci sono pochi giocatori a disposizione. Calafiori, Diawara e Santon sono indisponibili, in Serie A rendiamo diversamente ma è normale perché in Europa ho fatto molti cambi schierando giocatori con minore intensità rispetto agli altri".

