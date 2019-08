Si complica Rakitic alla Juve: il giocatore non vuole lasciare il Barça

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Novità su presente e futuro di Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona, raccontata da Marca. Il giocatore avrebbe espresso alla società catalana la sua volontà di non lasciare il club e di voler rispettare il suo contratto attualmente in scadenza nell'estate del 2021. Si raffredda così l'ipotesi di uno scambio con la Juventus per Emre Can che riguardi almeno lo stesso Rakitic.