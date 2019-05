Si da a tutti un'altra chance, anche a chi fa il doblete: Kovac-Bayern avanti

Il Bayern Monaco dà per scontato vincere la Bundesliga. Per questo quando la squadra si è ritrovata anche a nove punti dal Borussia Dortmund sembravano esserci poche possibilità per Niko Kovac di mantenere la panchina. Il tecnico croato non ha convinto nel gioco e non convinceva nei risultati. Sotto questo secondo punto è riuscito a porre rimedio, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1 e avviando una clamorosa rimonta in campionato. E quest'anno è arrivata anche la Coppa di Germania con una convincente vittoria in finale contro il Lipsia. La stessa dirigenza è passata dal "Nessuno ha il posto assicurato" di Rummenigge al "Non ho idea perché ci sia qualcuno che ancora lo mette in discussione" di Hoeness.

A far storcere il naso anche il risultato in Champions League, sebbene contro il Liverpool ora finalista. Ma per quest'anno Kovac l'ha scampata: del resto in Germania e specialmente in Baviera si programma con largo anticipo, anche per quel che riguarda l'allenatore: gli annunci di Guardiola e Ancelotti insegnano. Avanti quindi ancora con l'ex Eintracht, ma con maggior pressioni. Perché la società si sta già scatenando sul mercato: presi Pavard e Lucas Hernandez. E a breve potrebbe arrivare anche Leroy Sané.