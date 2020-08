Si decide il futuro dell'Inter: in corso l'incontro fra Zhang, Conte e la dirigenza nerazzurra

vedi letture

Il tanto atteso incontro di casa Inter fra Antonio Conte e il presidente Steven Zhang sta andando in scena in questi minuti in una lussuosa villa privata fuori dal comune di Milano. Il summit, iniziato alle ore 15 spaccate, oltre alla presenza dell'allenatore e del presidente vede anche la presenza dei massimi dirigenti nerazzurri, ovvero Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Alessandro Antonello. Sono ore caldissime per il futuro della guida tecnica nerazzurra, col presidente Zhang che proverà in ogni modo a ricucire lo strappo con l'ex ct. Non dovesse riuscirci, si lavorerà per una buonuscita che favorirebbe la separazione, prima di puntare tutto sul nome caldo per la sostituzione, ovvero Massimiliano Allegri.

CLICCA QUI per il live testuale di TMW con tutti gli aggiornamenti sul vertice di casa Inter