Si è acceso CR7, s'è spenta la Juve: pesa la dipendenza da Cristiano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quindici gol nelle ultime dieci partite di campionato: a dicembre si è svegliato Cristiano Ronaldo, che dalla rete al Sassuolo in poi non si è più fermato. Il record di Batistuta e Quagliarella è dietro l'angolo, a quota undici gare consecutive. Soprattutto, il portoghese ha scacciato le voci che lo volevano in crisi, nella stagione in cui ha spento 35 candeline sulla sua torta.

Peccato che segni solo lui. Dei 21 gol siglati in questa porzione di Serie A dalla Juventus, soltanto sei portano la firma di giocatori che non siano il fuoriclasse portoghese. Una percentuale molto risicata, specie se la confrontiamo con le altre contendenti al titolo: l'Inter, per esempio, nello stesso lasso di partite ha segnato 19 gol. Lukaku soltanto 7. Discorso simile per la Lazio: sono 23 le reti siglate dalla squadra di Inzaghi dall'1 dicembre in poi. Di queste, 10 portano la firma di Ciro Immobile, re dei bomber del nostro campionato.

La Juve si è scoperta dipendente da CR7. Come non lo era stata nel primo anno del lusitano. È un "peso" che molti vorrebbero avere, per carità. Il problema è che questo momento magico del cinque volte Pallone d'Oro sta coincidendo con un brusco stop nel rendimento complessivo dei bianconeri. Certificato dai numeri. Sarri&Co, infatti, hanno portato a casa 35 punti nelle prime 13 giornate di campionato, quelle in cui ha CR7 ha segnato appena 5 gol: media punti di 2,69 a gara. Da quando Ronaldo si è "svegliato", soltanto 19 punti in 10 partite: la media crolla a 1,9.

E gli altri? Dei sei gol di cui sopra, peraltro, ben quattro portano la firma di tre difensori (due Bonucci, uno a testa per Demiral e De Ligt), gli altri "goleador" sono Higuain e Dybala. Che, di fatto, hanno segnato un gol a testa nelle ultime dieci partite: non è poco, è pochissimo. Per non parlare del centrocampo, fermo addirittura alla marcatura di Pjanic in Juve-Bologna del 19 ottobre, all'ottava giornata di campionato. Quasi un girone fa.