Si parte con Valzania, Daniel Ciofani ai saluti: il punto sul Frosinone

"La squadra sarà rinforzata". Alla presentazione di Baroni come nuovo allenatore, fu questa la promessa di Stirpe allo stesso tecnico e ai tifosi del Frosinone. Rinforzi a cui la dirigenza sta ovviamente lavorando.

IN ENTRATA

Ci siamo, quasi. Allo Stirpe è atteso anzitutto Luca Valzania, in prestito dall'Atalanta. Più lontano, sempre dagli orobici, Bettella. Per l'attacco l'ultima idea porta ad Ardemagni, ma resta viva anche la pista Edera. Per l'attacco, comunque, continuano a piacere anche profili come quello di Trotta, più complicato Kean.

IN USCITA

A sorpresa, potrebbe salutare uno dei grandi protagonisti della promozione: capitan Daniel Ciofani è richiesto dal Pescara ma è vicino soprattutto alla Cremonese. I uscita anche Hallfredsson, mentre Perica dovrebbe tornare all'Udinese. Più Crotone che Foggia per Crisetig.