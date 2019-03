Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

Vinci 3-0 e ti aspetti un allenatore al settimo cielo. Invece, il Carlo Ancelotti visto in conferenza stampa al termine della partita contro il Red Bull Salisburgo è di quelli che non ha troppa voglia di parlare e ancor meno di scherzare. "Difensivamente questa sera abbiamo fatto un netto passo indietro", ha detto a più riprese il tecnico del Napoli. Che ha elogiato chi c'era da elogiare (Meret e Martens) e ripreso chi, a suo avviso, poteva e doveva dare molto di più. Come Koulibaly e Maksimovic: che erano in diffida, sono stati ammoniti e quindi salteranno la partita di ritorno: "Sono stati ingenui".

Al bando l'euforia. In una serata che è servita per ipotecare i quarti di finale di Europa League, Carlo Ancelotti ha chiamato all'ordine la sua squadra. Il cammino è ancora lungo e altre gare come quella di oggi sono pericolose: stasera è andata bene, domani chissà...