Si può fallire una volta, non due. L'Inter contro la Samp ha una sola opzione

Una volta si può fallire, due volte (per giunta di fila) no. L'Inter di Antonio Conte ha messo sotto il Napoli per lunghi tratti della gara, eppure in finale di Coppa Italia vanno i partenopei. A Milano c'è fame e necessità di tornare a vincere un trofeo: lo vuole la storia, lo reclamano i tifosi, lo pretende la società che ha speso senza riserve per competere subito ad alti livelli. Serve ancora qualcosa per potersi imporre per davvero, ma intanto il prossimo obiettivo che i nerazzurri non potranno mancare si chiama Sampdoria. Tra sei giorni si torna a San Siro per il recupero della venticinquesima giornata. Contro i blucerchiati Conte è obbligato a ottenere i tre punti, determinanti affinché pure il campionato non venga archiviato prematuramente. Non c'è altra via che lottare e dare tutto per cercare di arrivare fino in fondo con il titolo in bilico. Stesso discorso per quanto riguarda l'Europa League: che siano due gare o una soltanto, l'ottavo di finale contro il Getafe è alla portata di Handanovic e compagni e, perciò, un'eventuale eliminazione non è ammessa. Ai piani alti, pur consapevoli e spettatori di un'Inter che al San Paolo ha dato tutto ciò che poteva dare, c'è più di un pizzico di delusione. E le vie affinché il clima torni presto ad essere sorridente non sono molte.