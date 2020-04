Si riparte l'11 maggio o stop definitivo? La UEFA indicherà 3 agosto come deadline stagione

L’11 maggio come data limite per per decidere se far ripartire o meno la stagione sportiva. È questa, secondo quanto riferito da La Repubblica, la richiesta formulata ieri dalla FIGC al governo. Oltre quella data, infatti, diventerebbe quasi impossibile rispettare il 3 agosto, che oggi la UEFA dovrebbe indicare come data finale per terminare i campionati con l'obiettivo di far disputare le coppe ad agosto e avere certezze anche per il 2020-2021.

UEFA spinge sui playoff, intrigo diritti tv. Anche a tal fine, da fonti europee sarebbe particolarmente caldeggiata l’ipotesi di far disputare playoff per decidere lo scudetto, una soluzione più snella e peraltro gradita al presidente federale Gravina. Il rebus è legato ai pagamenti di Sky e Dazn, anche qui con uno scenario multiplo: in caso di stop dettato dal governo, il calcio ritiene di poter chiedere l’intero versamento della sesta rata alle Pay tv, pur senza gare da trasmettere. Viceversa, con i playoff la stagione sarebbe completa, ma le partite sarebbero molte meno. E a quel punto le emittenti avrebbero buon gioco a chiedere un sostanzioso sconto.