Si ripartirà senza VAR? Casarin: "E' un falso problema, basterà evitare le roulotte..."

Sarà necessario ripartire senza VAR qualora la Serie A dovesse riprendere nelle prossime settimane? E' una domanda su cui si sta confrontando in questi giorni il mondo arbitrale. Negli scorsi giorni, ai microfoni della nostra radio, il presidente dell'AIA Marcello Nicchi ha dichiarato di non essere interessato al tema, che se ne parlerà più avanti.

Ma per l'ex arbitro Paolo Casarin, quello del VAR non sembra essere un problema: "E' una cosa facilmente risolvibile, basta prendere un stanza adeguata e non essere allocati in una roulotte. Gli arbitri si stanno mantenendo in forma per quello che serve e potranno eventualmente fare il loro lavoro. Sono gli spostamenti pre-gara e post-gara e anche la vita della partita che li porta talvolta ad essere vicini ai giocatori a essere argomento di discussione. Ma gli arbitri - conclude Casarin ai microfoni di 'Radio Rai' - non saranno mai un problema se si dovesse giocare".