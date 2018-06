Si scalda il mercato in Spagna: Messi apre il Clasico per Salah

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il rifiuto di Antoine Griezmann a lasciare l'Atletico Madrid non ha scombussolato più di tanto i piani di mercato del Barcellona. Il "no, grazie" dell'attaccante francese - a segno ieri contro l'Australia nell'esordio transalpino a Russia 2018 - è stato incassato senza troppo stupore dalla dirigenza catalana, che ha però già messo nel mirino un attaccante in grado di potenziare il reparto offensivo blaugrana. Il suggerimento sembra essere arrivato direttamente da Leo Messi, l'uomo simbolo della Società del Camp Nou attualmente impegnato nella sua personale missione di vincere il Mondiale con l'Argentina per essere messo (forse) sullo stesso piano di Diego Armando Maradona. Il numero 10 catalano e albiceleste ha fissato l'obiettivo: Mohamed Salah.

Un calciatore che potrebbe rendere l'attacco del Barça ancora più forte e imprevedibile, ma tutt'altro che facile da strappare al Liverpool soprattutto dopo il trasferimento di Coutinho. Un potenziale affare da oltre 200 milioni di euro che non intimorisce la dirigenza catalana, caricata invece dal possibile Clasico di mercato col Real Madrid in quanto i blancos sono da tempo sulle tracce dell'egiziano, battuto poche settimane fa a Kiev in finale di Champions League e abbattuto da Sergio Ramos. Un infortunio, quello rimediato dall'ex romanista nello scontro di gioco con il difensore spagnolo, che ha privato l'egiziano della gioia del debutto Mondiale con la sua selezione. Ma che non gli impedisce di essere uno dei pezzi pregiati del mercato per i top club.