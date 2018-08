Si scrive Polonia, si legge Italia: Szczesny, Piatek e l'invasione di talento

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima di questa splendida ondata, è senza ombra di dubbio l'attuale presidente della Federcalcio polacca, e icona del suo paese, Zbigniew Boniek, il precursore di un paese che sta colonizzando con tante stelle il calcio italiano. Ben 14 dei 31 calciatori polacchi transitati nella storia della Serie A sono attualmente in attività nel nostro campionato. E non si tratta di giovani promesse o di pianticelle che, forse, si faranno. Ci sono due portieri titolari tra cui il titolare della Juventus come Szczesny. Una difesa di giocatori che partono sulla carta tutti dal 1' con Bereszynski miglior interprete del poker dei polacchi in Serie A. A centrocampo due giocatori con ulteriori margini di crescita ma dalle grandissime qualità come Linetty e Zielinski. Poi, il piatto forte in attacco. Tre titolari certi, Milik, Piatek e Stepinski, più due primissime alternative come Kownacki e Teodorczyk. Si scrive Polonia. Si legge Italia.

Portieri: Bartlomej Dragowski (Fiorentina), Lukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczesny (Juventus)

Difensori: Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Thiago Cionek (Spal), Pawel Jaroszynski (Chievo Verona), Bartosz Salamon (Frosinone),

Centrocampisti: Karol Linetty (Sampdoria), Piotr Zielinski (Napoli)

Attaccanti: Dawid Kownacki (Sampdoria), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piatek (Genoa), Mariusz Stepinski (Chievo Verona), Lukasz Teodorczyk (Udinese)