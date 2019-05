Valencia-Arsenal 2-4 (11' e 58' Gameiro, 17', 69' e 89' Aubameyang, 50' Lacazette)

Si scrive Unai Emery, si legge "Mr Europa League". L'allenatore basco si è confermato il mago di questa competizione. Protagonista assoluto nel doppio confronto contro la sua ex squadra grazie a una vittoria per 7-3 tra Londra e Valencia che non lascia spazio a recriminazione alcuna e che gli permette di entrare (ancora una volta) nella storia.

Al Mestalla Emery ha infatti prima di tutto riportato l'Arsenal a contendersi un titolo europeo in finale dopo ben 13 anni dall'ultima volta (finale di Champions persa 2-1 col Barcellona a Saint-Denis nel 2006). Una gran bella soddisfazione, soprattutto se consideriamo che questa è la sua prima stagione sulla panchina dei Gunners e che meglio di lui, almeno ultimamente, non era riuscito a fare neanche una leggenda del club come Arsene Wenger.

Un traguardo ampiamente meritato ma non certo scontato, nonostante l'ex Siviglia e PSG abbia ormai dimostrato di giocare praticamente sempre in casa quando si tratta di Europa League. Non è un caso, d'altronde, che Emery abbia raggiunto la finale di questa competizione in tutte e quattro le edizioni alle quali ha partecipato. Con la speranza, adesso, di aprire un nuovo ciclo proprio in terra inglese dopo la tripletta alla guida del Siviglia tra il 2014 e il 2016.