Si sente sereno in chiave salvezza? Gotti: "Prima devo portare la barca in porto..."

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ha risposto anche a una domanda sulla corsa salvezza nella conferenza stampa successiva alla sconfitta di Napoli.

Si sente sereno in chiave salvezza?

"Finché non portiamo la barca in porto non possiamo dirci sereni. Lavoriamo molto, con umiltà, e lo faremo fino alla fine".

I bianconeri, complice la contemporanea sconfitta del Lecce col Genoa, restano attualmente a +7 sulla zona retrocessione.